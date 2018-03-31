» محامٍ و4 أمناء شرطة يسرقون تاجر مخدرات

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ضبط سائق بحوزته 29 قطعة حشيش بالغردقة
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

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قام محامٍ و4 أمناء شرطة بتكوين  تشكيل عصابي وانتهجوا فيه أسلوبًا جديدًا؛ ظنًا أنهم لن يقعوا في قبضة الشرطة، إلا أن مباحث إمبابة كانت لهم بالمرصاد.

كانت البداية منذ أكثر من 10 أيام، عندما  عقد محامٍ و4 شرطيين -بينهم 3 مفصولون والأخير يعمل في قسم إمبابة- العزم على سرقة مخزن تاجر مخدرات بمنطقة بولاق الدكرور الشعبية، وبحثوا عن طريقة تضمن خروجهم بسلام بعد الحصول على "البضاعة".

وفي ساعة متأخرة من الليل، توجه المتهمون إلى المخزن منتحلين صفة ضباط شرطة بإدارة مكافحة المخدرات، وتظاهروا بتفتيش الوكر ملك "عاطف" وفاجؤوه "فين المخدرات؟"، قبل أن يحصلوا على كمية من جوهر الحشيش قدرت بنحو 120 طربة، تركوا المكان بعدها.

و أثناء مروره لتفقد الحالة الأمنية، وردت معلومات للرائد محمد المغربي، معاون مباحث إمبابة، من مصادره السرية أن مخزنا يتخذه تاجر مخدرات تعرض للسرقة على يد أشخاص زعموا أنهم رجال شرطة، كلمات التقطها الضابط ونقلها على الفور إلى رئيس المباحث المقدم محمد ربيع.

 اجتمع العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، داخل مكتبه بقسم شرطة إمبابة، بضباط مباحث القطاع، لبحث خطة كشف هوية المتهمين، تركزت على فحص ذوي المعلومات الجنائية، وأرباب السوابق المشتهر عنهم ارتكاب تلك الوقائع. وتوصلت تحريات المباحث إلى هوية المتهمين، وأعد اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، عدة أكمنة بقيادة الرائد محمد المرغبي، أسفرت عن ضبط اثنين من أمناء الشرطة وعاطل، أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان إخفاء المسروقات، وأدلوا باعترافات تفصيلية حول مخططهم الإجرامي.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.



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