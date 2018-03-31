» بلاغ للنائب العام ضد "عمرو واكد"

31 مارس 2018 - 07:17 م

تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه الممثل عمرو وأكد، بمحاولة تشويه الانتخابات الرئاسية عبر حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب البلاغ النائب العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق عاجل وموسع مع المشكو في حقه لإيقاف التصريحات التي من شأنها إحداث بلبلة وفوضى داخل البلاد.

وذكر البلاغ، المقيد برقم 3908 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن الممثل عمرو واكد ألمح بتزوير الانتخابات، وذلك علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأسلوب فج وبشكل لا يليق بما كانت عليه الانتخابات من نزاهة شهد بها العالم كله.



وأضاف أن المشكو في حقه حاول إشاعة الفوضى في الشارع المصري -كعادته مثلما كان يمارس ذلك أثناء 25 يناير- حيث كتب على صفحته: "عيب لما الواحد ينتقد التزوير يلاقي كمية الشباشب دي على رأسها بطحة.. والله عيب دا انتوا تفضحوا أي حد تؤيدوه، اللهم أعوذ بك من دعمهم"، مؤكدًا أن هذا تلميح سافر بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر 2018 شابها التزوير، مما يخلق مناخًا من عدم الثقة بين المواطن وقيادته السياسية بغرض خلق حالة من القيل والقال والفوضى.



