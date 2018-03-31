» هذه حقيقة إقالة «خالد مهنى» من رئاسة قطاع الأخبار

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التليفزيون

خالد مهنى

حسين زين

قطاع الاخبار

صاحب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بإقالة خالد مهنى رئيس قطاع الأخبار من منصبه، وتعيين عمرو الشناوي بدلًا منه، تكهنات واسعة حول أسباب ذلك.

وعزت مصادر بـ "ماسبيرو"، قرار الإقالة إلى قيام مهنى بسحب الكاميرات من أمام بعض اللجان في الانتخابات الرئاسية  التي جرت في الأسبوع الماضي، بينما أرجعها البعض إلى تغييرات وظيفية طبيعية بالتلفزيون المصري.

وعاد مهنى إلى منصبه كنائب لرئيس القطاع، بعد مرور حوالي سنة وستة  أشهر على توليه المنصب خلفًا لمصطفى شحاتة.

وقال عمرو الشناوي رئيس قطاع الأخبار الجديد بالتليفزيون المصري، إن قرار عودة مهنى إلى وظيفة نائب رئيس قطاع الأخبار بعد أن كان رئيسًا للقطاع هو "قرار وظيفي بحت".

وأضاف لـ "المصريون": "القرار يأتي نتيجة  تغيرات تحدث من وقت لآخر بكافة القطاعات بالتلفزيون المصري وليس لأسباب معينة".


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