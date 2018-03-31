مسيرة شعبية في تونس لسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

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فلسطين

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التطبيع

مسيرة شعبية

طالب متظاهرون بالعاصمة تونس، اليوم السبت، الحكومة والبرلمان بسن قانون يجرم كل محاولة للتطبيع مع إسرائيل.

ونظم "الائتلاف التونسي من أجل  فلسطين"، أحد أبرز الائتلافات الشعبية في تونس، اليوم السبت، مسيرة جابت مناطق وسط العاصمة بمناسبة "يوم الأرض" شارك فيها مئات التونسيين المؤيدين للقضية الفلسطينية، طالبوا خلالها بسن قانون ضد التطبيع في تونس.

ورفع المتظاهرون علما كبيرا لفلسطين، وشعارات تؤيد نضال الشعب الفلسطيني، وتستنكر الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتدعو لعمل عربي وإسلامي مشترك من أجل القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أنه وقبل عام، أخفق البرلمان التونسي في سن قانون يجرم التطبيع بسبب عدم تحمس الكتلة الأكبر في البرلمان وهي "حركة النهضة" للمشروع الذي طرحته كتلة الجبهة الشعبية اليسارية لرفض التطبيع مع إسرائيل وتجريمه.

وكان مقررا أن يدرج بند في الدستور التونسي التوافقي الصادر في ديسمبر 2014 ينص على تجريم كافة أشكال التطبيع مع اسرائيل، لكن تم الغاء هذا البند في اللحظة الأخيرة.


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