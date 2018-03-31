» بالفيديو.. المصري يسقط أمام الاتحاد

31 مارس 2018 - 08:32 م

سقط فريق المصري البورسعيدي في فخ الهزيمة أمام الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ25 من بطولة الدوري العام.

أحرز هدفي الاتحاد محمد بازوكا في الدقيقة 55، بينما عزز محمد ناجي جدو الهدف الثاني لزعيم الثغر في الدقية 77 من ضربة رأسية.

وشهد المباراة سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على منطقة وسط الملعب ومجريات اللعب، وحاول كل منهما أن يهدد مرمى الآخر بأكثر من كرة خطر لكن دون جدوى.

وحاول لاعبو المصري تكثيف هجماتهم، ولكن تألق الهاني سليمان حارس المصري وقف عائقا أمام ذلك لينتهي اللقاء بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد .

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 36 يحتل بها المركز العاشر بجدول المسابقة، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 40 يحتل بها المركز الرابع.