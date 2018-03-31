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مانشستر سيتي يقسو على إيفرتون بثلاثية

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مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

المصريون

إيفرتون

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على إيفرتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تقدم  ليروي سانيه، بهدف للسيتي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، قبل أن يعزز خيسوس تقدم أبناء المدرب بيب جوارديولا، في الدقيقة 12، واختتم رحيم سترلينج أهداف السيتي في الدقيقة 37.

حاول لاعبو إيفرتون الاعتماد على الهجمات المرتدة، ولكن دفاعات السيتي وقفت عائقا أمام ذلك لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

في الشوط الثاني، أحرز يانيك بولاسي، لاعب إيفرتون الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 63، لينتهي اللقاء بتلك النتيجة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد السيتي إلى 84 نقطة منفردا بصدارة الدوري الإنجليزي، ليقترب أكثر من التتويج بالبريميرليج، فيما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 40 في المركز التاسع.

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