«الوطنية للانتخابات» تشكو «المصري اليوم»: أهانت الشعب المصري

31 مارس 2018 - 08:47 م

تقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بمذكرة رسمية اليوم، السبت، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد جريدة "المصري اليوم".

وطالبت "الوطنية للانتخابات" في المذكرة بالتحقيق حول ما نشرته الصحفية في آخر أيام تصويت المصريين في الداخل من قيام الدولة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية و"حشد" الناخبين للتصويت في آخر أيام الاقتراع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتضمنت مذكرة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جريدة "المصري اليوم" نشرت في صدر صفحتها الأولى قيام الدولة المصرية بحشد الناخبين للتصويت فى آخر أيام الاقتراع، وهو أمر غير صحيح جملا وتفصيلا، ولا يمت للحقيقة بصلة، وهو ما اعتبرته الهيئة إهانة للشعب المصري والهيئة الوطنية للانتخابات التى كانت تشرف على الانتخابات الرئاسية.