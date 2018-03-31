«بيدرو» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك

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أعلن بيدرو بارنى المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة لاعبيه لمواجهة الزمالك بعد غدٍ الاثنين، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الدوري العام.
  
وجاءت القائمة على النحو التالي:

 حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد مجدي.

خط الدفاع: محمود متولي، ريتشارد بافور، باهر المحمدي، محمد هاشم، بهاء مجدي ومحمد أبو المجد بوشا.

خط الوسط: حسني عبد ربه، عماد حمدي، محمد فتحي، نادر رمضان، إبراهيم عبد الخالق، كريم بامبو، عمر الوحش، توماس أبي، عبدالرحمن مجدي، إسلام عبدالنعيم، إبراهيم حسن.

خط الهجوم: شكرى نجيب.


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