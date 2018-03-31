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منتجعات سياحية بأسوان.. الزيوت الفرعونية لعلاج العظام والربو

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منتجعات سياحية بأسوان.. الزيوت الفرعونية لعلاج العظام والربو
منتجعات سياحية بأسوان.. الزيوت الفرعونية لعلاج العظام والربو

أسوان - محمد حسين

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علاج العظام

تزخر محافظة أسوان بعدة صور من صور العلاج بالطب البديل لمواجهة أمراض الشتاء، سواء عن طرق علاجات الأهالى الشعبية للتداوى من الأمراض كعلاج مبدئى أو كعلاج مساعد من خلال شرب الأعشاب، فضلاً عن علاجات الطب البديل التى تدخل ضمن أنماط السياحة العلاجية، مثل حمامات الرمال، ومشتريات السياح من الأعشاب والعطور التى ينجذبون إليها.

يقول مصطفى أحمد، مندوب بإحدى شركات السياحة، إن رمال منطقة الجبل الغربي بمدينة أسوان، تعتبر من أشهر المناطق بمصر التي يقصدها الراغبون في العلاج عن طريق الدفن بالرمال، للعلاج من أمراض العظام المختلفة والروماتيزم والروماتويد، فضلاً عن علاجات أمراض الجهاز التنفسي المختلفة مثل الربو.

وأضاف حمدى حسن، عامل بفندق، أن أسوان تعد مقصدًا علاجيًا شهيرًا خاصة فى فصل الشتاء، خاصة فى الفترة من شهر ديسمبر حتى شهر مارس، حيث تتسم محافظة أسوان بمناخها الجاف وبالطقس الدافئ المعتدل، وانخفاض مستوى الرطوبة والأشعة فوق البنفسجية، لافتًا إلى أن المرضى يأتون بهدف الدفن في رمال أسوان من جنسيات مختلفة ومن كل أنحاء العالم.

وتابع: ويعد ذلك ضمن صور وأنماط السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، حيث تشتهر أسوان بحمامات الرمال الصفراء والسمراء، وتستقبل المنتجعات العلاجية، روادها على مدار العام خاصة في فصل الشتاء.

وأشار إلى أن محافظة أسوان تشتهر بكونها المحافظة التي جاء إليها السلطان محمد شاه أغا خان للدفن في الرمال، حيث كان يعانى من آلام في العظام.

وأكد إبراهيم محمد، بائع في بازار، أن السياح أثناء قدومهم فى الموسم السياحى -الذى عادة ما ينتعش فى شهور الشتاء- يقبلون على شراء بعض أنواع من الزيوت العطرية والأعشاب والتوابل والعطارة من البازارات السياحية لاعتقادهم بأنها مفيدة فى التجميل وعلاج بعض الأمراض مثل البرد والزكام والتهاب الأسنان وتساقط الشعر والتهاب العظام فضلا عن استخدامها للجلد والشعر، وكذلك علاج الاكتئاب والمساعدة على الاسترخاء والنشاط لارتباط هذه الزيوت العطرية والأعشاب بالفراعنة ونقوش الآثار، مضيفًا أن السياح يشترون زيوت النعناع والكافور وزيت حبة البركة وزيت الجرجير وزيت البصل وزيت السمسم وزيت الكمون واللا فندر والعنبر ولبان الدكر وخشب الصندل والقرنفل.







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