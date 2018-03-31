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سفارة روسيا تحذر رعاياها من السفر إلى بريطانيا

عرب وعالم

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

المصريون ووكالات

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حذّرت السفارة الروسية في لندن، اليوم السبت، رعاياها من السفر إلى بريطانيا "مخافة التعرض للاعتقال".
ويأتي تحذير السفارة مع تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، على خلفية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، وابنته في لندن مطلع الشهر الجاري.
وأشارت السفارة في بيان لها، إلى "تنامي السياسات المعادية لروسيا، وتصاعد الخطاب التهديدي من جانب المملكة المتحدة، فضلا عن الإجراءات المنفردة من السلطات البريطانية تجاه الأفراد والشركات الروسية".
وعليه رأت السفارة أن "ثمة احتمال كبير من تأثر المواطنين الروس في المملكة المتحدة بالمشاعر المعادية لروسيا، أو مضايقات أخرى".
كما قالت إن "هناك احتمال بوقوع إجراءات تفتيش غير مخطط لها، أو اعتقالات لمواطنينها لأسباب مصطنعة".
ودعت السفارة إلى "إعادة النظر بشكل دقيق في ضرورة إرسال الأطفال (الروس) إلى المدارس الصيفية لدراسة اللغة الإنكليزية في بريطانيا".
وحثت المشجعين الذين كانوا ينوون حضور مباراة فريق "سسكا موسكو" و"أرسنال" في 5 نيسان/أبريل المقبل، على "توخي الحذر الشديد والالتزام التام بالقوانين البريطانية".
وفي الرابع من مارس/آذار، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سكريبال (66 عامًا)، وابنته "يوليا" (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما نفته موسكو، وقالت إنها تطالب بتحقيق مستقل وشفاف في الحادثة.
وثارت إثر ذلك أزمة دبلوماسية بين البلدين أعقبها تبادل لطرد الدبلوماسيين. 

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