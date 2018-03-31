تقرير ألماني سرّي يكشف معلومة هامة عن مقاتلات "تورنيدو"

31 مارس 2018 - 11:28 م

قال تقرير سري لوزارة الدفاع الألمانية إن مقاتلات "تورنيدو" التي يستخدمها الجيش الألماني لا تتناسب مع مهام حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ودعا التقرير الذي نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية، السبت، إلى "تحديث عاجل لـ93 طائرة تورنيدو بحوزة الجيش الألماني".

وأشار إلى أن "أنظمة هذه الطائرات تعاني من خلل، وتفتقر للاتصال المشفر، وأنظمة التعريف بالأصدقاء والأعداء التي يشترطها الحلف".

ولفت التقرير إلى أنه من غير الممكن تزويد الطائرة بأنظمة التعرف على الأصدقاء والأعداء حتى 2019.

وذكر أنه "رغم كل هذه النواقص، فإن 10 طائرات تورنيدو ألمانية تشارك في قوة الرد السريع التابعة للحلف منذ 10 يناير/كانون الثاني الماضي".

و"تورنيدو" طائرة هجومية قادرة على حمل أسلحة وذخائر تقليدية عديدة، بما في ذلك الصواريخ المضادة والقنابل الموجهة بالليزر. -

