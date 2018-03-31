السيطرة على حريق خط أنابيب بوتاجاز السويس

ذكرت وزارة البترول أنه تمت السيطرة تماما وإطفاء الحريق الذي نشب السبت، بخط أنابيب البوتاجاز (شقير- السويس) التابع لشركة أنابيب البترول الذي حدث نتيجة كسر الخط بواسطة «لودر» تابع لإحدى شركات المقاولات تعمل بالمنطقة على بعد 25 كيلومترا من العين السخنة.



وأكد المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبدالعزيز، في بيان مساء السبت، أن فرق الإصلاح بالشركة تقوم حاليا بإصلاح الخط واستبدال الجزء التالف وأنه سيتم الإصلاح وإعادة تشغيل الخط خلال 24 ساعة، مؤكدا أنه لا تأثير على إمدادات البوتاجاز للمستهلكين، حيث أن هناك أرصدة بكميات كبيرة في منطقتي (راس بكر/ شقير) و(مسطرد / السويس)، كما يتم حاليا تفريغ ناقلة بوتاجاز في ميناء «سوميد» في اتجاه السويس القطامية.

