تعليق الدراسة في محافظات سعودية الأحد لهذا السبب

31 مارس 2018 - 11:41 م

أعلنت السعودية تعليق الدراسة، الأحد، في عدد من محافظات البلاد نظراً لسوء الأحول الجوية وموجة الغبار.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير (جنوب غرب) توجيهه بتعليق الدراسة في ثلاثة محافظات وهي بيشة وتثليث وبلقرن.



وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة أنه "لسوء الأحوال الجوية وموجة الغبار والأتربة على أجزاء من المنطقة وحرصاً على السلامة العامة فقد تم تعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد في جميع مراحلها في كل المؤسسات التعليمية، في ثلاث محافظات هي بيشة وبلقرن وتثليث".



كما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية تعليق الدراسة الأحد في محافظة طريب (جنوب غرب)، وجامعة الباحة بـمحافظة العقيق (جنوب غرب)، وفي جميع مدارس محافظة وادي الدواسر (وسط).



بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران (جنوب) المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً.



ويوم الجمعة، قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة "الباطن" و"اتحاد جدة" في المربع الذهبي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقررة السبت في مدينة حفر الباطن شمال شرقي البلاد، لمدة 24 ساعة لسوء الأحوال الجوية.

