إدانات واسعة لقتل إسرائيل 15 متظاهراً سلمياً بغزة

31 مارس 2018 - 11:45 م

لليوم الثاني، توالت السبت، الإدانات العربية والإسلامية والدولية، لاستهداف الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي، المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين يحيون ذكرى "يوم الأرض" على حدود غزة؛ ما أسفر عن استشهاد 15 وإصابة المئات، أمس الجمعة.



واستمرت المسيرات اليوم، حيث تجمّع العشرات قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات العودة وكسر الحصار "السلمية والشعبية"، لإحياء الذكرى الـ(42) ليوم الأرض، ولم يسلموا أيضا من القمع الإسرائيلي حيث أصيب نحو 50 فلسطينيا، السبت، وسط إدانات واسعة.







تركيا



أجرى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، السبت، مكالمة هاتفية مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، جاءت بعد يوم من إعراب كل من الخارجية والرئاسة التركية عن القلق الشديد إزاء أحداث غزة.



فيما قال رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، سردار جام، على حسابه في "تويتر"، اليوم، إن "كل هجوم تشنه إسرائيل على الفلسطينيين المضطهدين في مساحة ضيقة (غزة) يعد ضربة لمستقبلها".







التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الإسرائيلي ضد مسيرات العودة الفلسطينية، وحمّل الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، في بيان، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار عدوانها وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.







الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "شعوب العالم إلى وقفات احتجاجية سلمية، في الساحات العامة وأمام السفارات والقنصليات، للضغط على الحكومات لنصرة إخوانهم في فلسطين والتأكيد على حقهم في العودة".



وطالب الاتحاد، في بيان، الحكام والمنظمات العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك القوى الفلسطينية بالوقوف صفا واحدا.





*الاتحاد الأوروبي



دعت المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، في بيان، إسرائيل إلى احترام حق التجمّع وحرية التعبير.







*بريطانيا

أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت، في تصريحات نشرها عبر حسابه على "تويتر"، عن قلقه إزاء الأحداث التي أدت إلى استشهاد 15 فلسطينياً أمس، برصاص جنود إسرائيليين.



فيما قال زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، عبر حسابه بـ"تويتر"، إنّ "مقتل وإصابة المتظاهرين المدنيين الذين يطالبون بحقوق الفلسطينيين في غزة على يد القوات الإسرائيلية عمل مروع".







إيطاليا

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنجلينو ألفانو، في بيان، عن قلق بلاده إزاء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على تجمعات فلسطينية سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل.







ألمانيا

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها حيال أحداث قطاع غزة الدامية، ونقل موقع التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قوله إن "حكومة بلاده قلقة إلى أبعد حد".



وأضاف: "ندعو المعنيين بشكل ملح إلى الكف عن كل شيء من شأنه التسبب في تصعيد جديد وتهديد الناس من جديد".







البوسنة والهرسك

أدان رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك، بكر عزت بيغوفيتش، في بيان، "الهجوم الإسرائيلي غير الضروري والمفرط على المدنيين الفلسطينيين غير المسلحين".



ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى منع الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.







باكستان



أدان رئيس وزراء إقليم البنجاب في باكستان، شهباز شريف، في تغريدة عبر"تويتر"، عمليات القتل التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الذين يطالبون بحقوقهم في قطاع غزة.







إندونيسيا



أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان، بشدة "الاعتداءات الوحشية" الإسرائيلية على المتظاهرين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمناسبة إحياء ذكرى "يوم الأرض".



و"يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.





المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر



أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، عبر حسابها بـ"تويتر"، استهداف المدنيين العزل في غزة والأراضي الفلسطينية عامة، مطالبة "بتطبيق القانون الدولي الإنساني، ومواجهة إرهاب المعتدين".







فلسطين



قالت الحكومة الفلسطينية، في بيان، إن "اعتراض واشنطن ولندن وإفشالهما مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف وإصدار بيان ضد إسرائيل، يضعهما في خانة الشريك في المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في صفوف أبناء شعبنا العزل" على حدود غزة أمس.



وعقد مجلس الأمن فجر السبت جلسة طارئة، بناءً على طلب من دولة الكويت، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، غير أن المجلس أخفق في اتخاذ قرار يدين الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي.



من جانبه، قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية، السبت، للأناضول، إن "الجهود الفلسطينية متواصلة لملاحقة إسرائيل على المستوى الدولي؛ من أجل محاسبتها على جرائمها، بخاصة الجريمة الأخيرة في غزة".



فبما قال دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، في بيان، إن إسرائيل تنفذ "مجازر وحشية" بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن "مسيرات العودة" تأكيد لرفض أية مساومات تمس اللاجئين.







العراق

أدانت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، استخدام القوات الإسرائيلية الرصاص في مواجهة تظاهرات سلمية في قطاع غزة، معتبرةً "التصعيد العسكري الخطير انتهاكاً صارخاً جديداً للمواثيق والقوانين الدولية".







المغرب

شارك مئات المغاربة في مهرجان بمدينة فاس (شمال)، "لنصرة القدس"؛ رافعين شعارات مؤيدة لمسيرات العودة الفلسطينية، وأخرى لحق الفلسطينيين التاريخي في مدينة القدس عاصمة لدولتهم.







مصر



نددت قوى سياسية في مصر، السبت، بينها جماعة الإخوان المسلمين، باعتداء الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين بغزة.



وقال بيان للمتحدث باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، إن "مسيرة العودة الكبرى استفتاء شعبي ثوري ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وشهادة وفاة لصفقة القرن"، منددا بما وصفه بـ"المجزرة" التي ارتكبتها إسرائيل بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين.

ويطلق مصطلح "صفقة القرن" على خطة تعمل الإدارة الأمريكية على صياغتها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.







إدانات الجمعة

