ألمانيا "قلقة إلى أبعد حدّ" إزاء أحداث غزة الدامية

31 مارس 2018 - 11:52 م

أعربت الحكومة الألمانية، السبت، عن قلقها حيال أحداث قطاع غزة الدامية، وذلك عقب اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على تجمعات فلسطينية سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل.



ونقل موقع التلفزيون الألماني "دويتشه فيله"، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية (لم يسمّه) قوله، إن "حكومة بلاده قلقة إلى أبعد حد".



ودعت الحكومة على لسان المتحدّث "المعنيين إلى الكف عن كل شيء من شأنه التسبب في تصعيد جديد".



واعتدت قوات الجيش الإسرائيلي أمس، على تجمعات فلسطينية سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياءً للذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض"، ما أدى لاستشهاد 15 شخصا، وإصابة أكثر من 1400 آخرين.



واستمرت المسيرات اليوم السبت، إذ تجمّع العشرات قرب السياج، ولم يسلموا أيضا من القمع الإسرائيلي الذي أسفر عن إصابة نحو 50 فلسطينيا.

