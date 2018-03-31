"عاجزون عن تفسير سبب الغضب من مانشيت المصري اليوم"

31 مارس 2018 - 11:59 م

قال رئيس مجلس إدارة صحيفة المصري اليوم، الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن الأزمة التي نشت حول مانشت الصحيفة بحشد الدولة للناخبين مقصود بها أن الشعب قبل النظام، مؤكدا أن الدولة المصرية هي الشعب المصري، موضحا أن الصحيفة تقدمت باعتذار لمن استاؤوا المانشيت، إلا أن هناك صعوبة في فهم سبب هذا الاستياء لأن اختزال كلمة الدولة في الجهات الأمنية الحكومية هو قسور في الفهم والتعريف، الدولة تعني شعباً أولا ثم حكومة.



وأوضح سعيد خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنه لا يرى خطأ في مانشيت «المصري اليوم»، مؤكدا أن الإدارة لا تتدخل في اختصاصات وعمل هيئة التحرير، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ناشد المصريين بالمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أنه كان في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الأخيرة وكانت هناك عملية حشد عن طريق وسائل متعددة لجذب الناخبين.



وأوضح سعيد أن هناك معركة سياسية نريد خلالها الرد على جماعة «الإخوان»، مؤكدا أن حشد موارد الدولة والشعب المصري بهذا الحضور والمشاركة في الانتخابات الرئاسية أصاب «الإخوان» بفجيعة سياسية، مشيرا إلى أن الإخوان قاموا بتفسير مانشيت المصري اليوم لصالحهم، مشددا على الفخر بما قامت به الدولة المصرية في تلك الانتخابات الرئاسية ونجاحها في جذب الشعب المصري ليدلي بصوته في انتخابات تالية بعد عهد الثورات ولترسي تقاليد العملية الانتخابية.

