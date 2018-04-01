متحدث "الوزراء" يكشف حقيقة التعديل الوزاري

01 أبريل 2018 - 12:09 ص

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في عملها بعد أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية إلى أن يكون هناك جديد.



وأشار «سلطان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم السبت، إلى أن إجراء تغيير أو تعديل وزاري أمر وارد، سواء كانت هناك انتخابات رئاسية أم لا.



وأكد أن المجلس ناقش تطوير منطقة شق الثعبان المعروفة بإنتاج الرخام، لافتَا إلى أن هذه المنطقة واعدة لذلك تعمل الحكومة على تطويرها بشكل متكامل، خاصة أنها تُصدر بـ250 مليون دولار، وبعد تطويرها سيتضاعف هذا الرقم بشكل كبير.

