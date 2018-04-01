أغرب تفسير لأستاذ اجتماع بشأن الرقص أمام اللجان

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انتخابات الرئاسة 2014
انتخابات الرئاسة 2014

المصريون ـ متابعات

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قال أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، الدكتور سعيد صادق، إن رقص الناخبين المصريين أمام لجان الانتخابات هو نوع من الفلكلور المصري والفلكلور السياسي أيضا، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية في 2014 كانت بعد ثورة 30 يونيو التي قامت على تيار الإسلام السياسي الذي كان ضد المرأة والموسيقى، ووجدنا خلال تلك الانتخابات لأول مرة المرأة المصرية تشارك وترقص أمام اللجان.
وأضاف صادق خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن في بعض مناسبات الإسلام السياسي كانت النساء ترقصن ومن بينهن منقبات مثل مع فوز محمد مرسي في 2012 وفي ميدان رابعة، مؤكدا أن المرأة المصرية كانت تشعر بأن هذا التيار السياسي الديني ضدها لهذا كانت ترقص، متابعا أن المرأة المصرية كانت "رأس الحربة" في انتخابات 2014 وفي الاستفتاء على الدستور.
وأوضح أن الإعلام الإخواني القطري كان يركز في الهجوم على المرأة وإستثارة "الفكر الذكوري الأبوي" لمنع النساء من المشاركة في الانتخابات من خلال استغلال مقاطع الرقص أمام اللجان، مشددا على أن الرقص هو نوع من الفلكلور المصري، خاصة أن العملية الانتخابية في العالم روتينية ومملة، إلا أن المصريين حولوها لكرنفال واحتفالية.
وأشار صادق إلى أن الديمقراطية الغربية هي ما أدت إلى تدمير العراق وسوريا، والمصريين في وسط منطقة مشتعلة وكل شيء يدمر من حولهم لذا يحتفلوا بنجاتهم، لافتا إلى أن هناك حالات في العالم شهدت رقص خلال الانتخابات في الهند والولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية، مؤكدا أن الرقص هو أحد وسائل التعبير عن المواقف.

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