» ترامب يشتم "واشنطن بوست" و "أمازون" .. ما السر؟

01 أبريل 2018 - 05:41 ص

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا شرسا على صحيفة "واشنطن بوست" واصفًا إياها بالكاذبة ، وذلك بعد دفاعها عن عملاق التجارة الشهير "أمازون" بعد الاتهامات التي لاحقته بالاستفادة من خدمة البريد الأمريكي في تخفيض أسعاره عن المنافسين .



واستغل "ترامب" أن الصحيفة والموقع مملوكان لنفس الشخص وهو الملياردير جيف بيزوس للإيحاء بوجود تواطؤ بين الطرفين .



وأعلن ترامب، في تغريدة صباحية، عن وجود تقارير تفيد بأن "خدمة البريد تخسر ما معدله 1.5 دولار عن كل طرد لأمازون تقوم بتسليمه. أي ما مجموعه مليارات الدولارات".



وأكد ترامب أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية "تشير إلى أن حجم فريق حشد التأييد للمجموعة تضخم بشكل كبير".



بعد ذلك هاجم ترامب صحيفة "واشنطن بوست" التي يملكها بيزوس في تغريدة كتب فيها أن الفرق المكلفة بحشد التأييد لأمازون "لا تتضمن واشنطن بوست الكاذبة"، معتبرا أن الصحيفة يجب أن تدرج ضمن اللوبي الرسمي للمجموعة.



وكتب ترامب يقول: "إذا رفع البريد تعرفة أسعاره للطرود، فإن تكاليف الشحن بالنسبة لأمازون سترتفع 2.6 مليار دولار. هذا الاحتيال عبر مكتب البريد يجب أن يتوقف. يجب أن تسدد أمازون التكاليف الحقيقية (والضرائب) الآن!".



وردت صحيفة "واشنطن بوست" سريعا على اتهامات ترامب، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، معلنة أن "البريد يعمل بشكل مستقل عن أمازون، على الرغم من أن هذه الوسيلة يملكها جيفري بيزوس مؤسس ومدير أمازون".



وكان ترامب شن، الخميس، هجوما على مجموعة أمازون متهما عملاق البيع الإلكتروني بدفع القليل من الضرائب وإلحاق الضرر ببائعي التجزئة.



وجاء هجومه الأول غداة نشر موقع "اكسيوس" الإخباري تقريرا ذكر أن ترامب "مهووس" بأمازون ويعتقد أن عملاق قطاع التكنولوجيا لا يدفع ضرائب كافية ويحصل على معاملة تفضيلية من خدمة البريد الأمريكي.



وتراجعت أسهم أمازون أكثر من 4 في المئة، الأربعاء، في أعقاب تقرير "اكسيوس"، ووسط تراجع كبير لقطاع التكنولوجيا في أعقاب فضيحة سرقة بيانات شخصية لملايين من مستخدمي فيسبوك.



ووُجهت إلى أمازون في الماضي الكثير من الاتهامات في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ممارسات أدت إلى خفض ضرائبها بشكل كبير. إلا أن ذلك تغير مع زيادة أرباح الشركة التي سددت للحكومة الاتحادية في 2016 ضرائب بلغت 412 مليون دولار.

