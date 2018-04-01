» طرح أول "عملة رقمية" يمكن استخدامها خارج الانترنت

01 أبريل 2018 - 06:44 ص

أكدت شركة بريطانية أنها بصدد إصدار أول عملة رقمية يمكن استخدامها خارج نطاق الانترنت ، مشيرة إلى أن اسمه سيكون "m coin".



وقالت ONEM البريطانية إن "الطرح الأولي للعملة سيكون في 16 نيسان/ أبريل المقبل، على هامش الملتقى العالمي للبلوك تشين الذي سيقام في مدينة دبي".

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، أشار المهندس حاتم إبراهيم، الشريك المؤسس ومدير التشغيل لدى الشركة إلى أن تطوير العملة الرقمية "mCoin" هو نتيجة طبيعية لمسيرة التقدم والتطوير لمنظومة الشركة التقنية على مدى الأعوام الستة الماضية، ولخدماتها التي تطمح من خلالها لتوفير محتوى وخدمات الإنترنت إلى نحو ثلاثة مليارات من مستخدمي الهاتف المحمول غير المتصلين بالإنترنت حول العالم، وذلك دون الاتصال بالإنترنت.

وبين أن فكرة "mCoin" مبنية على نموذج عمل قائم أصلا، وهي ترتكز بالكامل على خدمات الشركة المتنوعة التي تسعى إلى توفير خدمات ومحتوى الإنترنت دون الحاجة إلى الاتصال بها، وأيضا تعتمد على التبادل التجاري خارج نطاق الإنترنت، وقائمة على الخدمات والمخرجات التي تقدمها شركة ONEM حاليا.



ولفت الشريك المؤسس إلى أن عملة mCoin لن تشهد ارتفاعا أو هبوطا مفاجئين، موضحا أنها ليست عملة تقليدية تدخل في الأسواق للمضاربة، بل هي قائمة على نموذج عمل مبني على شراكات محلية وإقليمية تحدد قيمة العملة نفسها، وتخدم المجتمعات التي يتم التداول فيها بشكل سلس من غير تعارض مع أي أنظمة مالية أو أي أنظمة أخرى، بل تدعمها، لأنها هي ستكون جزءا أصيلا من منظومة عمل قائمة ومدعمة بخدمات ONEM وأهمها sWeb.

وأضاف: "المرحلة الحالية هي مرحلة الاكتتاب، ومن ثم سيبدأ الطرح الأولي في 16 نيسان (أبريل) 2018 في الملتقى العالمي للبلوك تشين الذي تستضيفه مدينة دبي، كما أنه سيتم الإعلان في ذات اليوم عن أول محفظة رقمية تعمل خارج نطاق الإنترنت".

وأكد أن كافة المكتتبين سيبدؤون في الحصول على رصيدهم من خلال المحفظة الأولى التي تعمل خارج نطاق الإنترنت، مبينا أنه تم البدء فعليا في التفاوض مع عدد من المنصات التي سيتم فيها إدراج "mCoin"، وسيتم الإعلان عن تلك المنصات تباعا.

وأوضح أنها ستتيح لأي متجر بسيط بناء قاعدة عملاء وتقديم نظام مكافآت لهم اعتمادا على العملة الرقمية مع أو دون الاتصال بالإنترنت، مشيرا إلى إمكانية استخدام عملة mCoin من قبل جهات مالية ومصرفية.



وفي ظل توجه العالم للتحذير من عمليات الاحتيال التي تصاحب فورة العملات الرقمية على مستوى العالم، ولجوء بعض الشركات العالمية إلى اتخاذ إجراءات متمثلة في وقف الإعلانات ذات الصلة، بما فيها "فيسبوك" و"جوجل" وغيرها، قال إبراهيم: "نؤيد بشدة هذه الإجراءات ونؤكد أنها تفتح المجال أمام المشروعات الأصيلة حتى تصل إلى العالم، فالعملات الرقمية التي تقف وراءها مشروعات وشركات معروفة ولها سجلات ملموسة هي التي ستثبت وجودها".

وأكد أنه لا مجال للتلاعب أو الاستخدام غير القانوني لعملة "mCoin" ولا سيما أنها مبنية على آلية تعتمد أعلى درجات التوثيق.