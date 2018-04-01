» اتهام أحلام بطرد مطربة من "ذا فويس" لأنها "سمينة" .. هكذا ردت

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ذا فويس

احلام

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام عن لجوئها للقضاء التونسي من أجل مقاضاة برنامج اتهمها بأنها طردت فتاة تونسية من برنامج "ذا فويس" لأن وزنها زائد.

ومن خلال القناة التاسعة التونسية ظهرت الفتاة أميرة بلحاج في برنامج تواجد به #الفنان_التونسي_شمس_الدين_باشا، الذي عبر عن غضبه من الفنانة أحلام بسبب تصرفها مع الفتاة. ويبدو أن ما حدث تسبب في غضب أحلام بشدة التي راحت تغرد بعدة تغريدات عبر حسابها على "تويتر" لتؤكد كذب ما ورد في الحلقة، وأنها سترد من خلال القضاء، كما أنها تثق في القضاء التونسي الذي سينصفها.

ونشرت أحلام صورة الفنان التونسي شمس الدين باشا، مشيرة إلى كونه سيحصل على الشهرة بعدما ذكرت اسمه، ولكن عليه أن يحصل على الشهرة من الحق وليس الباطل، وأقسمت ألا تتركه هو والقناة من أجل الحصول على حقها.

ولم تكتفِ أحلام بذلك، بل علقت على حديث شمس الدين باشا من خلال حسابه، وأكدت أنها رفعت الدعوى القضائية بالفعل، كما أقسمت أنها لا تعرف الفتاة التي ظهرت وتحدثت عنها، مشيرة إلى كونها أكثر إنسانة تغربت وتركت بلدها وبالتالي لن تصد إنسانا يتغرب ويترك أهله.

أما ما يخص مظهر الفتاة وكونها سمينة، فقد علقت عليه أحلام بشكل ساخر قائلة "إنك تدعي أنها سمينة المظهر ليه لا يكون أنا مارلين مونرو"، وطلبت منه ألا يقوم بحذف كلامها، إلا أنه حجبها من على حسابه وحذف تعليقاتها وهو ما وثقته أحلام.
واعتبرت أن ما حدث هو أول إثبات لجمهورها وللشعب التونسي على صدق ما قالته، متوعدة الفتاة هي الأخرى ألا تتركها بسبب ما ذكرته بحقها.


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