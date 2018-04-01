» شاهد .. إليسا تعتدي على أحلام على الهواء

01 أبريل 2018 - 07:11 ص

قامت المطربة اللبنانية إليسا بخنق نظيرتها الإماراتية أحلام ، وذلك على سبيل الممازحة أثناء وجودهما سويًا في برنامج "ذا فويس".



ووقعت "إليسا" في حيرة كبيرة بعد اختيارها الثنائي جيانا غنطوس وصفاء سعد من أجل التنافس على بطاقة التأهل لمرحلة "العروض المباشرة" من خلال تقديم أغنية "قال إيه بيسألوني".

تلك المواجهة التي نالت استحسان المدربين وتسببت في تأكيد أحلام أنها للمرة الأولى تشعر بالغيرة من زميلتها #إليسا وتتمنى خطف متسابقة منها، ورغم إشادة الجميع بصفاء إلا أن إليسا وقع اختيارها على جيانا كي تنتقل إلى مرحلة العروض المباشرة.

وقبل لحظات من إعلان إليسا عن اختيارها، أخبرتها أحلام قائلة "اقولك شي .. أنا آسفة"، لتقوم إليسا بممازحتها وخنقها قائلة "آسفة على شو"، وهو ما تسبب في مغادرة أحلام لمقعدها وهي تقول "آسفة إني غرت".

إلا أن إليسا اصطحبت #أحلام مرة أخرى وتوجهت بها إلى المسرح، من أجل أن تعلن عن اسم المتسابقة وهي بصحبتها، وأكدت أمام الثنائي أنها لا ترغب في البكاء، خاصة أن هذه لحظة صعبة عليها.

وطالبت الثنائي بعدم الحزن من قرارها لتعلن بعدها اختيار جيانا، ليقوم عاصي الحلاني وأحلام بالضغط على زر الخطف من أجل المتسابقة صفاء التي فضلت الانضمام إلى فريق عاصي.