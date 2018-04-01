علي جمعة: ذرية آل البيت تصل إلى 40 مليون شخصًا

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علي جمعة
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آل البيت

علي جمعة

أكد الدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية السابق - أن ذرية آل بيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصلوا إلى 40 مليون شخص تقريبًا .

وقال "جمعة" خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، المذاع عبر فضائية "cbc" إن جميع أبناء الرسول ماتوا في حياته ، ولم يتبق من ذريته سوى الحسن والحسين - رضي الله عنهما - مشيرًا إلى أن الحسن والحسين تزوجا كثيرًا وأنجبا أكثر لكن جميع أبنائهما ماتوا ولم يتبقا سوى ثلاثة فقط.

وأضاف: "المتبقون هم على زين العابدين" ومن أبناء الحسن أثنين هما"حسن المثنى وزيد الأبلج"، وتابع: "ومن خلال هؤلاء الثلاثة أصبحت ذريتهم تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون منتشرين فى أرجاء الأرض وهم السادة الأشراف وآل البيت معروفين بالاسم ومسجل أسمائهم وصولاً إلى أجدادهم"."

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