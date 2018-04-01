«جلال» يعلن قائمة الزمالك استعدادًا للدراويش

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الدورى الاسماعيلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي في الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء غدٍ بالإسماعيلية.

وضمت القائمة كلاً من:

أحمد الشناوي - ومحمود عبدالرحيم جنش فى حراسة المرمى.

في الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حازم أمام - معروف يوسف وإسلام جمال.

في الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - احمد توفيق - عماد فتحي - محمد الشامي - محمد عنتر - عبد الله جمعه - أيمن حفني - احمد مدبولي.

في الهجوم: باسم مرسي.


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