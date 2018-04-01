«جلال» يعلن قائمة الزمالك استعدادًا للدراويش

محمد عبد الحارس
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي في الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء غدٍ بالإسماعيلية.
وضمت القائمة كلاً من:
أحمد الشناوي - ومحمود عبدالرحيم جنش فى حراسة المرمى.
في الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حازم أمام - معروف يوسف وإسلام جمال.
في الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - احمد توفيق - عماد فتحي - محمد الشامي - محمد عنتر - عبد الله جمعه - أيمن حفني - احمد مدبولي.
في الهجوم: باسم مرسي.
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