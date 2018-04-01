  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:11 ص
بحث متقدم
"السعيد" و"متعب" يغيبان عن مران الأهلي

"ميدو" يكشف مفاجأة عن مصير عبد الله السعيد

عبد الفتاح السيسي

اليوم السابع تحذف خبرا حساسا عن السيسي

الإخوان المسلمين

هل تدرج الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية؟

كأس العالم

كأس العالم فى روسيا مهدد بالإلغاء

عبد الوهاب المسيري

ماضي : هذه أغرب قصة سمعتها من"المسيري"

مرتضى منصور

ماذا قال مرتضى منصور عن إهانته لـ"الخطيب"؟

احتفالية الإخوان

في احتفالية الإخوان..قيادي يطالب بـ "عزل القيادة"

العقيد أركان حرب تامر الرفاعى

بالفيديو.. القوات المسلحة تدمر معاقل جديدة للإرهاب

الدولار

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

المستشارة تهاني الجبالي

الجبالي تكشف سرا خطيرا عن "سعد الدين إبراهيم"

ضبط 2343 مخالفات مرورية في حملة بالمنيا

قبلي وبحري

مخالفت المرور
مخالفت المرور

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

ضبط 7 آلاف قرص مخدر في حملة لمكافحة المخدرات بأسيوط

#

كثافات مرورية تضرب شوارع الجيزة

#

تحرير 1275 مخالفة مرورية بالقليوبية

#

القبض على متهم بقتل موظف في مركز مغاغة بالمنيا

قادت الأجهزة الأمنية بالمنيا، حملة بإشراف مساعد الوزير اللواء ممدوح عبد المنصف، والعميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 4 قطع سلاح و14 طلقة نارية و59 قضية تموينية، و18 مسطحات مائية، و2343 مخالفة مرورية متنوعة، و5 سائقين يقودون تحت تأثير المواد المخدرة، وذلك من بين 29 سائقًا تم توقيع الكشف الطبي عليهم وخلال الحملة، تم تنفيذ 1339 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، ما بين "جنائي، وحبس جزئي، ومستأنف".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد 15 عاما..أول ظهور لوزير داخلية صدام
» خطأ دبلوماسي يكلف أميرا بلجيكيا خفض راتبه سنة
» حالة تأهب قصوى بالمحافظات بالتزامن الأعياد القبطية
» مليون مسيحي متضرر من قانون الأحوال الشخصية
» "ميدو" لـ "شيكابالا": "ماترجعش الزمالك"
» كاهن: قمص الحب عبر "الواتس" زنا
» ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى تسجل 27 درجة
» شاهد .. عبد الحليم حافظ يحرج مفيد فوزي في فيديو نادر
» بسنت نور الدين وأمها: متشتموش معز مسعود
» شاهد .. إليسا تعتدي على أحلام على الهواء
» شاهد . طائرة "يوم القيامة" الأمريكية القادرة على تدمير روسيا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX