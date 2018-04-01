اتصال شخص ليسألك عن الدين في المنام خير وزيادة في الرزق

01 أبريل 2018 - 10:51 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبلغ من العمر 30 عاما متزوج ومعى ولد وبنت.

رأيت شخصًا أعرفه جيدًا اتصل علي وأيقظني من النوم ووجه لي بعض الأسئلة الدينية وأجبته علي السؤال الأول وبعدها قلت له سأكمل نومي واتصل علي غدًا سأجيبك على كل أسئلتك عندما أذهب إلي عملي وأبحث عن الإجابات التي لا أعرفها عبر الإنترنت. وشكرا.

التأويل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الاتصال عليك قد يدل على أنه ربما يتصل بك من يطلب المساعدة في أمر أو المشورة وربما كان هذا الشخص، وإن كان المتصل من الأقارب فذلك يدل على اليسر في الأمور. وإن كان المتصل غريبا عنك و يحدثك بأسلوب ناعم فلا تسمح له أو لغيره بمعرفة أسرارك أو أسرار أسرتك.

وإن كنت مسرورًا بهذا الاتصال فذلك خير لك ولأسرتك و زيادة رزق. ونظرًا أن المتصل يسألك بعض الأسئلة الدينية فإن كان ذا علم وحكمة، وكنت مهمومًا سيزول همك وقد يساعدك فى حل مشكلة لك. وإن كنت شعرت بالسرور لأنك أجبت على السؤال الأول فذلك يدل على السهولة واليسر، وإن شعرت بالحزن فإنه عسر وتعب لإن الإمتحان والإختبار قد يدل على المحنة والإبتلاء. واستيقاظك من النوم هو إقبالك على الطاعة واتباعك طريق الحق بعد غفلة كنت فيها وسوف تأخذ حياتك بجدية وخاصةً فى الأمور التى كنت غافلاً عنها سواء فى دينك أو دنياك، واستيقاظك هو أيضًا بركة فى عمرك، ونظرًا أن الأسئلة كانت دينية فأرجو عدم التقصير فى الطاعة لأن صعوبة الامتحان تقصير فى الطاعة وتقصير فى الصلاة، وعدم إجابة الإمتحان بعد عن الله وإجابته قربة الى الله. وإجابة الإمتحان تفوق فى حياتك وتخطى مرحلة صعبة كان منك فيها الصبر. والامتحان قد يكون محاسبة للنفس، وأحيانا يكون عدم حل الامتحان بلاء من الله عز وجل الى العبد حتى يلجأ اليه وقد يدل على القلق والحيرة فى الأمور وعدم مواجهة المواقف الصعبة بشكل صحيح وقد تخوض تجربة وتخاف من الفشل فيها. وإن تم استكمال الإجابة عبر الإنترنت فذلك يدل على الأخبار السارة وتيسير الأمور وقضاء مصلحة واستعانة بآخرين واستعمالك الإنترنت قد يدل أيضًا على الذكاء، وإن كانت رؤى الامتحان تتكرر معك فقد يدل ذلك على إصابتك بالحسد. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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