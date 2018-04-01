3 شروط حددها صالح جمعة لعودته للأهلي

01 أبريل 2018 - 11:33 ص

يسعى النادي الأهلي لاستعادة صالح جمعة لاعب وسط الأهلي من نادي الفيصلي السعودي للمشاركة مجددًا بين صفوف الفريق الأحمر.

وحدد "جمعة" 3 شروط لعودته إلى القلعة الحمراء وهي كالتالي:

المشاركة بشكل أساسى، عدم تجميده على دكة البدلاء.

رفع راتبه السنوى بما يعادل الراتب الذى يحصل عليه فى النادى السعودى.

تقليل الغرامات التى تم توقيعها عليه قبل الإعارة إلى الفيصلى بسبب تغيبه عن التدريبات بشكل مستمر.

ومن المقرر أن يقوم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعرض الأمر على لجنة الكرة، على أن يتم الإعلان عن عودة اللاعب فى الصيف بشكل رسمى بمجرد انتهاء الموسم الكروى فى السعودية.

ووصل اللاعب إلى القاهرة مقبلاً من السعودية فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وذلك بإذن من الجهاز الفنى لفريق الفيصلى السعودى، لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته وعقد جلسة مع مسئولى الأهلى لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بعودته إلى القلعة الحمراء من جديد.