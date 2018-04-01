القبض على مشرف مخازن لاختلاسه 12 مليون جنيه

01 أبريل 2018 - 11:50 ص

ألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية القبض على مشرف مخازن استغل وظيفته وقام بإصدار تصاريح لإطارات بلغت قيمتها 12 مليون جنيه.



تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، من مدير إدارة البحث الجنائى، إخطارا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من "م م ع" 50 سنة محام، بصفته وكيلاً عن "ف س ع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة مصرية "ضد م ا م" 49 سنة مشرف بمخازن شركة للإطارات، لاستغلاله طبيعة عمله والتزوير فى تصاريح خروج الإطارات من الشركة بأسماء شركات وهمية بلغت إجمالى المبالغ التى اختلسها 12 مليون جنيه.

وتوصلت تحريات ضباط القسم إلى صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.