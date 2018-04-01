» بالفيديو والصور.. كواليس " قانون عمر" في دار القضاء

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استكمل الفنان حمادة هلال تصوير بعض المشاهد الخارجية لمسلسل قانون عمر، في محيط دار القضاء.

ورصدت كاميرا" المصريون" بعض اللقطات الخاصة بالمسلسل والتي يرتدي فيها هلال ملابس السجن كما هو في أحداث المسلسل والتي سيتم عرضه في رمضان المقبل.

و المسلسل من تأليف فداء الشندويلي  إخراج أحمد شفيق ومن بطولة حمادة هلال و إيمان العاصي و محسن منصور و حجاج عبد العظيم و  فاطمة ناصر، فتوح أحمد، إيهاب فهمي، ومصطفى أبوسريع.

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