تعديل موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

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لاشين إبراهيم
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مؤتمر صحفي

الرئاسة

موعد

لاشين إبراهيم

العليا للانتخابات

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تعديل موعد انعقاد المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، بحيث يعقد بشكل نهائي في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ "الإثنين" بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، بدلاً من الموعد السابق تحديده في السادسة من مساء الغد.

وجاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتعديل موعد انعقاد المؤتمر، استجابة للطلبات العديدة التي قدمتها وسائل الإعلام التليفزيونية، المحلية والدولية، والصحف، والتي تضمنت انشغال وازدحام مواعيد البث الفضائي والتليفزيوني في الساعة السادسة مساء التي كان سينعقد فيها المؤتمر، فضلاً عن المواعيد التي تلتزم بها الصحف للطباعة، وما قد يترتب عليه هذا الموعد من حدوث تأخر كبير في إصدار الصحف.

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