برلماني: أهالي مطروح عزفوا سيمفونية فى حب مصر

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أكد النائب سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح أن الأهالي بمختلف انتمائهم والقبائل بمطروح قد عزفت سيمفونية وطنية في حب هذا البلد وشاركت بكثافة كانت متوقعة من شعب مطروح الأصيل والذي رد الجميل للرئيس السيسي على المشروعات التي افتتحها بالمحافظة وعلى المجهود الذي يبذله من أجل رفعة مكانه هذا الوطن.

وأوضح "العميري" في تصريحات صحفية  أن النسبة التي شاركت في الانتخابات الرئاسية تؤكد أن أهالي مطروح يقفون بكل قوة خلق قيادتهم السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي  مؤكدًا أن المؤشرات تؤكد تزايد أعداد المشاركين عن انتخابات 2014 بنسبة كبيرة وحصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 95% مقابل 4% للمرشح موسى مصطفى.

وأشار"نائب مطروح" إلى أن طوابير الناخبين في مطروح امتدت لمسافات طويلة خلال أيام الانتخابات وكذلك شاهدنا الرجال والنساء والكبار والشباب فيما يمثل كرنفال بمطروح من أجل دعم الدولة المصرية.

وأضاف العميري أن أهالي المحافظة وجهوا ضربة قاسمة لأعداء الوطن والجماعات الإرهابية المعادية لمصر بعد احتشاد الآلاف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية  والوقوف أمام اللجان على مدار ثلاث أيام مؤكدًا أن  مطروح على قلب رجل واحد مع الرئيس وضد الإرهاب وتحمى حدود مصري الغربية من اي اعتداء كما وعدنا الرئيس السيسي.


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