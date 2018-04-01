ماذا طلب البدري من الكابيتانو بعد تألقة اللافت؟

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حسام غالي

طالب حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، من حسام غالي قائد الفريق، التراجع عن فكرة الاعتزال والاستمرار مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وقال البدري في تصريحات إذاعية: "حسام غالي قادر على الاستمرار لمدة موسم آخر داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه تحدث مع اللاعب وطالب بالتراجع عن فكرة الاعتزال نهاية الموسم الجاري".

وأكد البدري أن فريق الأهلي بحاجة إلى خدمات حسام غالي في الموسم المقبل.

يذكر أن تعاقد الأهلي مع حسام غالي لمدة 6 أشهر خلال الموسم الشتوي الماضي قادمًا من النصر السعودي .


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