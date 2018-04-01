» انفجار قنبلة غاز بأطفيح يسفر عن إصابات

01 أبريل 2018 - 03:03 م

أصيب 4 أشخاص بمدينة أطفيح بالجيزة، إثر انفجار قنبلة غاز في وجههم وأمر محمد سراج مدير نيابة الصف بتحريات المباحث حول الواقعة وإخلاء سبيل المصابين عقب الاستماع لأقوالهم "حسب أخبار اليوم".

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا بانفجار قنبلة بمدينة أطفيح، على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وتبين أنه أثناء تواجد 4 أشخاص بصحراء قرية صول بمدينة أطفيح اشتبهوا في شئ غريب وعندما اقتربوا تبين أنها قنبلة غاز وبفحصها انفجرت مما أسفر عن إصاباتهم وتم نقلهم للمستشفى.