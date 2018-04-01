"خناقة" بين عبد العظيم والهوارى

01 أبريل 2018 - 03:15 م

نشبت مشادة كلامية عنيفة بين الناشط السياسي حازم عبد العظيم، ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع دندراوي الهواري، بسبب نشر عبد العظيم تغريدة هاجمه فيها تعليقا على مقال نشرة بجريدة اليوم السابع تحت عنوان "مفاجأة معظم الأصوات الباطلة كانت بسبب كتابه عبارة بحب يا سيسي، وتحيا مصر".

ورد "الهواري" علي حسابة الخاص بـ"تويتر" قائلًا: "اقسم بالله لو أنا مكانك يا حازم يا عبد عظيم لانتحر، أنت اللى كنت تلف ليل نهار ع مقرات كل الأجهزة ليتوسطوا لك تنضم لحملة السيسى 2014".

وأضاف"الهواري": "يالا أنت اللى انقلبت وبلغت على زملائك الثوار".

فيما رد "عبد العظيم عليه بقوله:"أهدا شوية اعصابك، وكفاية عليك كدة النهاردة، بس (....) برضه حرفية ومعلمة، مالكش فيها للأسف، روح أتعلم من عمرو أديب أو خالد صلاح، اضرب ولاقي زيهم، نصيحة، بالسلامة يا بنجراوي".

فيما عاود الهواري الهجوم عليه بقوله: " أنا كفاية على..؟! دا أنت ياحازم، (........)، كل من هب ودب (.........)!!! "

ورد عليه "عبد العظيم" قائلًا:".. فكرتني باللجان الـ 50% اللي على صفحتي، بيكتبوا زيك كدة، روح اتعلم عربي، انت مفروض كاتب كبير، مايصحش كده".



