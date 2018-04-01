  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:47 م
بحث متقدم
محافظ الغربية مع المواطن

أول مكافأة لأحد المشاركين في الانتخابات الرئاسية

صلاح

المصريون يختارون «محمد صلاح» رئيسًا للجمهورية

المذهب الأشعري أعاد الناس إلى هدي الرسول

المذهب الأشعري أعاد الناس إلى هدي الرسول

مكرم محمد أحمد

إحالة رئيس تحرير «المصري اليوم» للتحقيق

تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب

اقتراح برلماني بإضافة«انتخابات 2018» للمناهج التعليمية

الدعوة

هجوم ناري لابنتي المرشد الحالي والسابق ضد قيادات «الإخوان»

الجيش الإسرائيلي

رئيس الأركان الإسرائيلي: هذا العام سيشهد حربًا مدمرة

أردوغان ونتنياهو

«أردوغان» لـ«نتنياهو»: أنت إرهابي ومحتل

وزارة الصحة المواليد الوفاة الزيادة السكانية التأمين الصحى

«الصحة» تكشف حقيقة انتشار مرض معد بين تلاميذ "بورسعيد"

عبد العظيم

"خناقة" بين عبد العظيم والهوارى

تأجيل محاكمة مالك وآخرين لجلسة الغد

قضايا وحوادث

حسن مالك
مالك

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة قاتلي طالب إعلان "أوليكس"

#

تأجيل محاكمة مالك وآخرين لجلسة 1 أبريل

#

تأجيل محاكمة "ألتراس أهلاوى"

#

تأجيل محاكمة 12 متهما باقتحام كمين الخصوص لـ24 مارس

الاقتصاد

الإخوان

دولة

تأجيل

حسن مالك

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مُحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي و تمويل الإرهاب، وذلك لجلسة الغد الثاني من إبريل، لاستكمال فض أحراز حسن مالك، المتهم الأول.
كما قررت المحكمة إحالة المحاميين أحمد زكريا، وجمال الأخرس، لمجلس تأديب المحاماة، لتغيبهما عن جلسة اليوم دون عذر، ودون تعيين من يحضر عنهما.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي و أسامة شاكر.

وكان أمر الإحالة  قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا، أن ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.

واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع 5عمال مصريين في حادث بالكويت
» "قضايا الدولة" تطلب 135 مليون جنيه تعويضًا من الجمارك
» السكة الحديد توقف 40 قطارًا بمحافظات الصعيد والوجه البحري
» تأجيل محاكمة مالك وآخرين لجلسة الغد
» انفجار قنبلة غاز بأطفيح يسفر عن إصابات
» منع صلاح دياب من مغادرة البلاد
» سائق يذبح شقيقه بسبب غسيل التوك توك
» ماذا طلب البدري من الكابيتانو بعد تألقة اللافت؟
» بالفيديو والصور.. كواليس " قانون عمر" في دار القضاء
» صلاح: سعيد لتسجيلي هدفا بالقدم اليمني
» بالصورة.. كلاي بالجلباب البلدى علي مركب نيلي

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX