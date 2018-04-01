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السكة الحديد توقف 40 قطارًا بمحافظات الصعيد والوجه البحري

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السكة الحديد

خالد الشرقاوي

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السكة الحديد

توقف

قطارات

قررت هيئة السكك الحديدية، صباح اليوم، إلغاء 40 رحلة قطار على الخطوط الطوالي وبعض قطارات الضواحي بمحافظات الصعيد والوجه بحرى.

وشملت القطاراتK التى تم إلغاؤها بمحافظات الوجه القبلي الآتي: القطار رقم 734 سوهاج-نجع حمادى، والقطار رقم 741 المنيا-الواسطي، والقطار 716 أسيوط-سوهاج، والقطار 709 أسيوط-المنيا، والقطار 708 المنيا-أسيوط، والقطار 721 سوهاج -أسيوط.

ومن أبرز القطارات والرحلات التى تم إلغاؤها بمحافظات الوجه البحرى: القطار رقم 807 والإسماعيلية- السويس، والقطار رقم 112 السويس-الإسماعيلية، والقطار 140 القاهرة- الفيوم، والقطار 34 القاهرة-دمنهور، والقطار 19 دمنهور-الإسكندرية، والقطار 112 الفيوم-القاهرة، والقطار 172 الصالحية-الزقازيق، والقطار 330 المنصورة-الزقازيق، والقطار 189 الزقازيق-الصالحية، والقطار131 الزقازيق-المنصورة، والقطار 291 طنطا-المنصورة، والقطار 131 الزقازيق-المنصورة، والقطار 484 قلين-طنطا، والقطار 483 بيلا- شربين.

كانت هيئة السكة الحديد، قد قررت ابتداء من اليوم الأحد، إجراء ترشيد مؤقت لعدد محدود من الرحلات بهدف تكثيف أعمال الصيانة للجرارات والعربات والسكك وتطوير المزلقانات، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات واستبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS )، الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة.

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