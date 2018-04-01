«ساويرس»: فلسطين ليست الوصمة الأكبر في جبين الأمة

01 أبريل 2018 - 05:01 م

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن مأساة الشعب الفلسطيني ليست الوصمة الأكبر في جبين الأمة العربية، مؤكدًا أن الأمة أصبحت جثة هامدة تعبث بها التدخلات الأجنبية.

وكتب "ساويرس"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "كنا نظن أن مأساة فلسطين ومقتل 17 شهيد أمس وصمة فى جبين العرب، إلا أن مأساة الشعب السوري والذي أصبح ملطشة للتدخلات الأجنبية من إيران و تركيا وروسيا و غيرهم أصبحت الوصمة الأكبر"، مضيفًا "و دليل على فشلنا كأمة عربية باتت جثةً هامدة مفعول بها و لا تفعل شيئا".





كنا نظن ان مأساة فلسطين و مقتل 17 شهيد امس وصمة فى جبين العرب إلا أن مأساة الشعب السورى و الذى أصبح ملطشة للتدخلات الأجنبية من ايران و تركيا و روسيا و غيرهم اصبحت الوصمة الأكبر و دليل على فشلنا كأمة عربية باتت جثةًهامدة مفعول بها و لاتفعل شيئا — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 1 أبريل، 2018