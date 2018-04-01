  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:46 م
بحث متقدم
محافظ الغربية مع المواطن

أول مكافأة لأحد المشاركين في الانتخابات الرئاسية

صلاح

المصريون يختارون «محمد صلاح» رئيسًا للجمهورية

المذهب الأشعري أعاد الناس إلى هدي الرسول

المذهب الأشعري أعاد الناس إلى هدي الرسول

مكرم محمد أحمد

إحالة رئيس تحرير «المصري اليوم» للتحقيق

تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب

اقتراح برلماني بإضافة«انتخابات 2018» للمناهج التعليمية

الدعوة

هجوم ناري لابنتي المرشد الحالي والسابق ضد قيادات «الإخوان»

الجيش الإسرائيلي

رئيس الأركان الإسرائيلي: هذا العام سيشهد حربًا مدمرة

أردوغان ونتنياهو

«أردوغان» لـ«نتنياهو»: أنت إرهابي ومحتل

وزارة الصحة المواليد الوفاة الزيادة السكانية التأمين الصحى

«الصحة» تكشف حقيقة انتشار مرض معد بين تلاميذ "بورسعيد"

عبد العظيم

"خناقة" بين عبد العظيم والهوارى

«ساويرس»: فلسطين ليست الوصمة الأكبر في جبين الأمة

الحياة السياسية

ساويرس
ساويرس

المصريون

أخبار متعلقة
#

مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع بفلسطين

#

الغيطي: "اللي مش هينتخب ميطلبش وظيفة"

#

باحث يكشف مفاجأة عن رقص السيدات أمام اللجان

#

بالفيديو.. الفقي: العروبة ليست في أفضل حالاتها

فلسطين

سوريا

إيران

روسيا

تركيا

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن مأساة الشعب الفلسطيني ليست الوصمة الأكبر في جبين الأمة العربية، مؤكدًا أن الأمة أصبحت جثة هامدة تعبث بها التدخلات الأجنبية.

وكتب "ساويرس"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "كنا نظن أن مأساة فلسطين ومقتل 17 شهيد أمس وصمة فى جبين العرب، إلا أن مأساة الشعب السوري والذي أصبح ملطشة للتدخلات الأجنبية من إيران و تركيا وروسيا و غيرهم أصبحت الوصمة الأكبر"، مضيفًا "و دليل على فشلنا كأمة عربية باتت جثةً هامدة مفعول بها و لا تفعل شيئا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع 5عمال مصريين في حادث بالكويت
» "قضايا الدولة" تطلب 135 مليون جنيه تعويضًا من الجمارك
» السكة الحديد توقف 40 قطارًا بمحافظات الصعيد والوجه البحري
» تأجيل محاكمة مالك وآخرين لجلسة الغد
» انفجار قنبلة غاز بأطفيح يسفر عن إصابات
» منع صلاح دياب من مغادرة البلاد
» سائق يذبح شقيقه بسبب غسيل التوك توك
» ماذا طلب البدري من الكابيتانو بعد تألقة اللافت؟
» بالفيديو والصور.. كواليس " قانون عمر" في دار القضاء
» صلاح: سعيد لتسجيلي هدفا بالقدم اليمني
» بالصورة.. كلاي بالجلباب البلدى علي مركب نيلي

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX