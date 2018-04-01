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إسرائيل تنشر قبتها الحديدية قرب غزة خوفًا من «حماس»

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القبة الحديدية
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خالد الشرقاوي

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إسرائيل

فلسطين

غزة

القبة الحديدية

أفادت القناة العبرية العاشرة الإسرائيلية، بأن القوات الإسرائيلية نشرت بطاريات الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" في بلدات ما يسمى بغلاف غزة.

وأشارت القناة، إلى أن نشر القبة الحديدية جاء خوفًا من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وكانت القوات الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق عن أن كل المناطق المتاخمة لحدود قطاع غزة، منطقة عسكرية مغلقة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، طالب في وقت سابق سكان ما يسمى بمنطقة غلاف غزة، من المستوطنين بحمل السلاح ابتداء من الجمعة، وذلك تحسبا لدخول الفلسطينيين من القطاع إلى المزارع الاستيطانية المسماة بالكيبوسات والمحاذية للحدود مع غزة.


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