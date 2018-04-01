  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:11 م
بحث متقدم
المهندسة نادية لطفي محافظ البحيرة

حكم قضائي بعزل وحبس محافظ البحيرة عامين

ضحية القيادي الإخواني

قيادي إخواني يبلغ الشرطة عن إخواني!

أحمد حسن وأبوتريكة

«الصقر» يفجر مفاجأة عن عودة «أبوتريكة» لمصر

مسيرة العودة الكبرى في غزة

كواليس الاتصالات المصرية مع إسرائيل

محافظ الغربية مع المواطن

أول مكافأة لأحد المشاركين في الانتخابات الرئاسية

صلاح

المصريون يختارون «محمد صلاح» رئيسًا للجمهورية

المذهب الأشعري أعاد الناس إلى هدي الرسول

المذهب الأشعري أعاد الناس إلى هدي الرسول

مكرم محمد أحمد

إحالة رئيس تحرير «المصري اليوم» للتحقيق

تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب

اقتراح برلماني بإضافة«انتخابات 2018» للمناهج التعليمية

الدعوة

هجوم ناري لابنتي المرشد الحالي والسابق ضد قيادات «الإخوان»

«الصقر» يفجر مفاجأة عن عودة «أبوتريكة» لمصر

الرياضة

أحمد حسن وأبوتريكة
أحمد حسن وأبوتريكة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

قطر وتركيا تريدان المصالحة.. والإخوان العائق

#

توصية النيابة حول «أبوتريكة» ليست ملزمة للمحكمة

#

معلومة مرعبة عن "سد النهضة"

#

الداخلية اللبنانية تفجر مفاجأة عن عودة «الحريري»

مصر

عودة

أحمد حسن

ابوتريكة

أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم وقائد المنتخب الوطني السابق، أن النجم محمد أبوتريكة، زميله السابق في المنتخب وأسطورة النادي الأهلي، لن يعود للقاهرة قبل يوم 18 إبريل الجاري.

وقال "حسن"، إن عقد "أبوتريكة" مع شبكة قنوات "بي.إن سبورت"، التي يعمل بها، لا يزال مستمرًا ولم ينته، كما تردد مؤخرًا.

وتابع خلال برنامج "في التمانيات"، الذي يقدمه على إذاعة "إنرجي": "حدثت ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية، ولكنني تأكدت بأن عقده مستمر ولم يتخذ قراره النهائي بالعودة إلى مصر".

وأكد "حسن" "أن أبوتريكة، سيفكر في العودة، حال صدور حكم لصالحه يوم 18 إبريل الجاري، ورفع إسمه من على قوائم الإرهاب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل تنشر قبتها الحديدية قرب غزة خوفًا من «حماس»
» مذيع بـ«ماسبيرو» يحصل على شهادة مزورة
» إصابة 38 شخصًا في زلزال ضخم غرب إيران
» قتلت أمي لغيرتى من "ملكة الجمال"!
» مصرع 5عمال مصريين في حادث بالكويت
» "قضايا الدولة" تطلب 135 مليون جنيه تعويضًا من الجمارك
» السكة الحديد توقف 40 قطارًا بمحافظات الصعيد والوجه البحري
» تأجيل محاكمة مالك وآخرين لجلسة الغد
» انفجار قنبلة غاز بأطفيح يسفر عن إصابات
» منع صلاح دياب من مغادرة البلاد
» سائق يذبح شقيقه بسبب غسيل التوك توك

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:49 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX