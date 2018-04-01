  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:11 م
بحث متقدم
المهندسة نادية لطفي محافظ البحيرة

حكم قضائي بعزل وحبس محافظ البحيرة عامين

ضحية القيادي الإخواني

قيادي إخواني يبلغ الشرطة عن إخواني!

أحمد حسن وأبوتريكة

«الصقر» يفجر مفاجأة عن عودة «أبوتريكة» لمصر

مسيرة العودة الكبرى في غزة

كواليس الاتصالات المصرية مع إسرائيل

محافظ الغربية مع المواطن

أول مكافأة لأحد المشاركين في الانتخابات الرئاسية

صلاح

المصريون يختارون «محمد صلاح» رئيسًا للجمهورية

المذهب الأشعري أعاد الناس إلى هدي الرسول

المذهب الأشعري أعاد الناس إلى هدي الرسول

مكرم محمد أحمد

إحالة رئيس تحرير «المصري اليوم» للتحقيق

تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب

اقتراح برلماني بإضافة«انتخابات 2018» للمناهج التعليمية

الدعوة

هجوم ناري لابنتي المرشد الحالي والسابق ضد قيادات «الإخوان»

«طرابية» يكشف..

مذيع بـ«ماسبيرو» يحصل على شهادة مزورة

آخر الأخبار

ماسبيرو
ماسبيرو

المصريون

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة "العاق وليد الشريف"

#

القبض على عصابة يتزعمها عميد شرطة

#

بالفيديو.. مشادة كلامية بين مذيع وزميلته على الهواء

#

رئيس البرلماني الإيراني: ترامب "معتوه"

تزوير

ماسبيرو

محمد طرابية

دكتوراه

كشف الكاتب محمد طرابية، فضيحة جديدة داخل أركاب مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، بطلها أحد المذيعين، الذي يصف نفسه بـ"الدكتور"، مشيرًا إلى أنه بالبحث وراءه وجد أم حصل على "دكتوراه فخرية من إحدى الأكاديميات المشبوهة.

وقال "طرابية"، في مقال له بعنوان "مافيا التراخيص المضروبة وشهادات الدكتوراه المزيفة فى مصر"، إن "المفاجأة أن هذه الدكتوراه الفقرية - عفوا الفخرية ـ تم منحها لهذا الشخص فى الفلسفة وعلوم الإعلام لإسهامه الجاد والفعال فى خدمة القضايا العربية ودوره في إرساء قيم وأخلاقيات مهنة الإعلام.

وأكد أن نفس الأكاديمية منحت دكتوراه فخرية مماثلة للإعلامية فاطمة فؤاد، وكيل وزارة الإعلام ورئيسة القناة الثانية سابقاً وعضو مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي حاليًا.

وأضاف أن المثير للضحك والدهشة في هذا الأمر أن نفس هذا الشخص بـ"شحمه ولحمه" الذي تم الزعم أنه ساهم في إسراء أخلاقيات العمل الإعلامي، تم توقيع عدة جزاءات وقرارات ضده بسبب تجاوزاته ومخالفاته المهنية ومن بين هذه القرارات  قرار بخصم عشرة أيام من راتبه فى واقعة "سب الدين" لأحد رؤسائه، والأغرب أنه يتباهى بهذا الأمر ويقول دائما أن " سب الدين " حرية شخصية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل تنشر قبتها الحديدية قرب غزة خوفًا من «حماس»
» مذيع بـ«ماسبيرو» يحصل على شهادة مزورة
» إصابة 38 شخصًا في زلزال ضخم غرب إيران
» قتلت أمي لغيرتى من "ملكة الجمال"!
» مصرع 5عمال مصريين في حادث بالكويت
» "قضايا الدولة" تطلب 135 مليون جنيه تعويضًا من الجمارك
» السكة الحديد توقف 40 قطارًا بمحافظات الصعيد والوجه البحري
» تأجيل محاكمة مالك وآخرين لجلسة الغد
» انفجار قنبلة غاز بأطفيح يسفر عن إصابات
» منع صلاح دياب من مغادرة البلاد
» سائق يذبح شقيقه بسبب غسيل التوك توك

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:49 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX