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«هنية» يكرم الطفل الذي أشعلت صورته مواقع التواصل

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«هنية» يكرم الطفل محمد عياش
«هنية» يكرم الطفل محمد عياش

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إسرائيل

حماس

غزة

هنية

محمد عياش

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بعائلة الطفل محمد عياش، الذي حققت صورته انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الطفل محمد، على مقربة من حدود غزة مع إسرائيل، وعلى وجهه كمامة بدائية بداخلها ثمرة بصلة؛ لحماية نفسه من الغاز المسيل للدموع، الذي يلقيه الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين.

وأكد هنية، "أن الاحتلال كان يبيت النية للقتل؛ لأنه لم يكن هناك أي عمل يستدعي المجزرة التي ارتكبها ضد شعبنا".

وخاطب العالم قائلاً: "مسيرة العودة كانت سلمية وحضارية، وشارك فيها نساء وشباب وأطفال وشيوخ".

وتابع: "القتل الذي مارسه العدو (إسرائيل) ضد أطفالنا وشبابنا هو عن سبق إصرار".

واعتدت قوات الجيش الإسرائيلي، على المتظاهرين الجمعة الماضي؛ ما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينياً، وإصابة قرابة 1500.

وطالب "هنية" العالم، "بأن يتحمل مسئوليته في تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية".

ووصف "مسيرة العودة" بـ"الحدث الأعظم"، قائلاً: "كان يومًا مجيدًا من أيام فلسطين والمقاومة والصمود الشعبي الجماهيري السلمي الحضاري".
وأضاف محذرًا: "الجمعة الماضية وقفنا عند حد (على الحدود الشرقية للقطاع). المرة القادمة لا ندري أين يكون الحد الآخر"، وشدد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 2006، لافتًا إلى أن الفلسطينيين في القطاع لا يستطيعون تحمّل استمراره.

ولليوم الثالث على التوالي، يتجمّع العشرات من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات "العودة" السلمية، لإحياء ذكرى "يوم الأرض".







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