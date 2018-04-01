  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:11 م
بحث متقدم
المهندسة نادية لطفي محافظ البحيرة

حكم قضائي بعزل وحبس محافظ البحيرة عامين

ضحية القيادي الإخواني

قيادي إخواني يبلغ الشرطة عن إخواني!

أحمد حسن وأبوتريكة

«الصقر» يفجر مفاجأة عن عودة «أبوتريكة» لمصر

مسيرة العودة الكبرى في غزة

كواليس الاتصالات المصرية مع إسرائيل

محافظ الغربية مع المواطن

أول مكافأة لأحد المشاركين في الانتخابات الرئاسية

صلاح

المصريون يختارون «محمد صلاح» رئيسًا للجمهورية

المذهب الأشعري أعاد الناس إلى هدي الرسول

المذهب الأشعري أعاد الناس إلى هدي الرسول

مكرم محمد أحمد

إحالة رئيس تحرير «المصري اليوم» للتحقيق

تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب

اقتراح برلماني بإضافة«انتخابات 2018» للمناهج التعليمية

الدعوة

هجوم ناري لابنتي المرشد الحالي والسابق ضد قيادات «الإخوان»

بالصور..

قيادي إخواني يبلغ الشرطة عن إخواني!

آخر الأخبار

ضحية القيادي الإخواني
ضحية القيادي الإخواني

المصريون

أخبار متعلقة
#

الإفراج عن 639 سجينًا بمناسبة أعياد الشرطة

#

«الشرطة البريطانية»: انفجار يهز شرقي لندن

#

"الغيطي" يكشف مخطط إشعال مصر في 200 يوم

#

حبس ساعي بريد احتفظ بـ19 ألف رسالة في منزله

الشرطة

النمسا

احتفال

الإخوان

كشف أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة غريبة كان بطلها أحد قيادات الإخوان في الخارج وإخواني آخر انتقد الحفل الذي أقامته الجماعة بمناسبة مرور 90 عامًا على إنشائها.

«الإخواني الضحية» وقف في الشارع ورفع لافتة تسخر من حفل الإخوان في الوقت الذي يعانون فيه من المطاردة والقتل والاعتقال، حسب قوله، فما كان من أحد القيادات إلا أن أوشى به للشرطة النمساوية للقبض عليه وهو ما حدث.

وقال الناشط الذي نشر صور الإخواني وقصته :«  لا تعليق .. محدش يعرف الراجل الغلبان ده .. الراجل واقف بيافطه معترض علي ما يحدث عاااادي .. طلعلوا ناس من الاخوان ليه وقعدوا يقولوا امشي .. وهو مرديش.. واحد من الاخوة اللي عاملين نفسهم قيادات (بدون ذكر اسمه) .. احتفظ بالاسم أصل اللجان الالكترونية كتير وهلاقي هجووووم شرس .. خلي شاب من الشباب اللي معاه يطلب الشرطة ليه!! الشرطة جت واخدت الراجل .. بس كده .. وغير معلوم مصيره».

وتابع :« معلش أصل احنا بنظيط لما بنقول انكم بتعملوا زي السيسي!!! (تحديث) الراجل ده بيقال ان اسمه أ. محمد يعقوب - وهو من الاخوة اللي متواجدين في النمسا»، حسب قوله.

وأثارت دعوة جماعة "الإخوان المسلمين"، لاحتفالية فنية اليوم باسطنبول في ذكرى مرور 90 عامًا على تأسيس الجماعة، موجة من الغضب العارم في أوساط المنتمين لها، وهجومًا على القيادات بالخارج، لتجاهلهم معاناة المنتمين للجماعة المتواجدين في السجون المصرية.

ولم يقتصر الغضب على قواعد الجماعة في مصر، بل امتد إلى ابنتي المرشد الحالي الدكتور محمد بديع، والسابق محمد مهدي عاكف، اللتين عبرتا عن غضبهما من تنظيم احتفالية بمناسبة تأسيس ذكرى، على الرغم من الأوضاع المزرية التي يعاني منها قيادات وأعضاء الجماعة في الداخل، وصدور العديد من أحكام الإعدام بحقهم، فضلاً عن حالات الاختفاء القسري لعدد من المنتمين لها.

وقالت الجماعة، في دعوة وزعتها على قياداتها وأعضائها المتواجدين في تركيا، إنها تدشن احتفالات عيد تأسيسها التسعين فى الحادية عشرة من صباح الأحد 1 أبريل، في قاعة على أميري بجوار محطة مترو أمنيات في شارع وطن باسطنبول، على أن يُقام احتفال فني في السادسة من مساء اليوم نفسه.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل تنشر قبتها الحديدية قرب غزة خوفًا من «حماس»
» مذيع بـ«ماسبيرو» يحصل على شهادة مزورة
» إصابة 38 شخصًا في زلزال ضخم غرب إيران
» قتلت أمي لغيرتى من "ملكة الجمال"!
» مصرع 5عمال مصريين في حادث بالكويت
» "قضايا الدولة" تطلب 135 مليون جنيه تعويضًا من الجمارك
» السكة الحديد توقف 40 قطارًا بمحافظات الصعيد والوجه البحري
» تأجيل محاكمة مالك وآخرين لجلسة الغد
» انفجار قنبلة غاز بأطفيح يسفر عن إصابات
» منع صلاح دياب من مغادرة البلاد
» سائق يذبح شقيقه بسبب غسيل التوك توك

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:49 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX