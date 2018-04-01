مقتل مزارع بسبب بناء مخبز جديد ملاصق لآخر قديم

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مخبز

جمال زكى

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مقتل

مزارع

محافظة المنيا

مركز ديرمواس

قرية دلجا

قتل مزارع أثناء اشتباكات وقعت بين عائلتين بقرية دلجا في مركز ديرمواس جنوب المنيا، بسبب الاعتراض علي بناء مخبز جديد ملاصق لآخر قديم.

تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية دلجا.

وتبين وقوع مشاجرة بين كل من: "حسين-م" 59 عامًا، ونجليه أحمد ومحمد، "طرف أول"، و"حسني-ط" 30 عامًا فلاح "قتيل"، وشقيقه محمد "طرف ثان"، مما أسفر عن مقتل الأول من الطرف الثاني، في أثناء مشاجرة بينهما سببها شروع المجني عليه في بناء مخبز بجوار مخبز المتهمين، مما آثار حفيظتهم وتشاجروا، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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