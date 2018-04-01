  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:52 م
بحث متقدم
لقطة من احتفالية الإخوان بمرور 90 عاما على إنشائها

ثورة غضب تعصف بـ «الإخوان» بسبب «تسعينية الجماعة»

عنان وجنينة

هل مصر مقبلة على انفراجة بإطلاق «أبوتريكة» و«عنان» و«جنينة»؟

المنشقون عن الإخوان

ترك الإخوان ليس كفرًا

قصر الاتحادية

مفاجأة حول قصر الاتحادية الرئاسي

الجماعة الإسلامية

«الجماعة الإسلامية» تحت قصف الخارج بسبب «الرئاسية»

المهندسة نادية لطفي محافظ البحيرة

حكم قضائي بعزل وحبس محافظ البحيرة عامين

أحمد حسن وأبوتريكة

«الصقر» يفجر مفاجأة عن عودة «أبوتريكة» لمصر

الدعوة

هجوم ناري لابنتي المرشد الحالي والسابق ضد قيادات «الإخوان»

صلاح

المصريون يختارون «محمد صلاح» رئيسًا للجمهورية

«أردوغان» بالزي العسكري على حدود سوريا

بالصور.. «أردوغان» بالزي العسكري على حدود سوريا

بالصور.. أول محجبة تصل لنهائيات مسابقة ملكة جمال إنجلترا

الصفحة الأخيرة

ماريا محمود - أول محجبة تصل نهائيات مسابقة ملكة جمال انجلترا
ماريا محمود - أول محجبة تصل نهائيات مسابقة ملكة جمال انجلترا

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بالصور.. طالبتان تفوزان بجائزة أجمل عارضات أزياء في العالم

#

بالصور.. انطلاق فعاليات ختام "ملكة جمال القارات" بالغردقة

#

جلسات تصوير لملكات جمال القارات على حمام السباحة بالغردقة

#

الإطاحة برئيس مسابقة ملكة الجمال بسبب فضيحة جنسية

محجبة

ملكة جمال إنجلترا

ماريا محمود

وصلت، ماريا محمود (20 عامًا)، وهي طالبة علم نفس، إلى الدور النصف النهائي في مسابقة ملكة جمال إنجلترا، مما يجعلها أول محجبة تصل إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال إنجلترا.

وتعد ماريا، من أبرز المشاركات في المسابقة، حيث أعلنت في تصريحات إعلامية لها أنها تفكر في عدم المشاركة في جولة ملابس السباحة التي ترتدي فيها المتسابقات "البكيني" حيث لم تحدد قرارها، وفق صحيفة "صدى" الإلكترونية.

فيما وعدت بارتداء لباس السباحة "البوركيني"، وهو الخاص بالمحجبات، خلال فعاليات المسابقة التي تقتضي بارتداء لباس البحر.

وأشارت، إلى أنها تريد تغيير الصورة السلبية عن المسلمين في الغرب وتمثل التعدد الثقافي.

شاهد الصور..





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» فى هذه الحالة.. ينتقل "صلاح" إلى ريال مدريد
» بالصور.. «أردوغان» بالزي العسكري على حدود سوريا
» دولة عربية تقرر إخصاء المتحرشين
» مقتل مسئولين صوماليين بتفجير في العاصمة مقديشو
» إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» قتلت أمي لغيرتى من "ملكة الجمال"!
» «هنية» يكرم الطفل الذي أشعلت صورته مواقع التواصل
» البحرين تعلن اكتشافها أكبر حقل نفطى في تاريخ البلاد
» فلسطين تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية
» إسرائيل تنشر قبتها الحديدية قرب غزة خوفًا من «حماس»
» مذيع بـ«ماسبيرو» يحصل على شهادة مزورة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب