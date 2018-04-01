جامعة بنى سويف تنظم المؤتمر الطلابى الثالث للابتكار والإبداع

01 أبريل 2018 - 08:05 م

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة بنى سويف، برعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة المؤتمر الطلابى الثالث للابتكار والإبداع لطلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس بالجامعات المصرية والعربية والإفريقية، تحت إشراف الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وعمداء الكليات والطلبة.

حاضر فيه الدكتور وحيد غريب على عميد الأكاديمية الهندسية الحديثة بوزارة الإنتاج الحربى، حيث تناولت جلسات المؤتمر على مدار خمس جلسات عرضًا للأبحاث والابتكارات التى قدمها طلاب الكليات من خلال الأبحاث المقدمة عن التطبيقات التكنولوجية فى نواحى الحياة المختلفة الخاصة بالطاقة ومصادرها وكيفية الاستفادة من الإمكانات الموجودة على أرض الواقع.

وأكد رئيس الجامعة، أن المؤتمر يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بربط الأبحاث بالمجتمع، والتى تساهم فى حل القضايا القومية الخاصة بالماء والكهرباء والطاقة المتجددة من طاقة شمسية وغيرها من مصادر الطاقة باستخدام المصادر الطبيعية، ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة فى ضوء التجارب الدولية، وذلك من خلال التطبيقات العملية من ترشيد للمياه ومعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى وإنتاج طاقة جديدة متجددة وتطوير الزراعة الرقمية الذكية واستخدامات النانو تكنولوجى، كما تم عرض نماذج من الابتكارات التى أبدع فيها الطلاب فى المعرض الذى أقيم على هامش المؤتمر، حيث قام الطلاب بشرحها وتفاصيلها الدقيقة واستخداماتها.

وأشار الدكتور محمد خضر، إلى أهمية هذه المؤتمرات الطلابية خاصة وأن هذا هو المؤتمر الثالث على التوالى ويتم من خلاله التركيز على الاهتمام بالشباب وتشجيع الأجيال الجديدة وهى أجيال التكنولوجيا والإنترنت فى صقل مهاراتهم وتبنى ابتكاراتهم واستخدام جميع التقنيات الحديثة.