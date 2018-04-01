تدهور الحالة الصحية لـ«ابنة القرضاوي» بالحبس

01 أبريل 2018 - 08:37 م

أعلنت هيئة الدفاع عن ابنة الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الأحد، عن أن حالتها الصحية "متدهورة في الحبس الانفرادي".

جاء ذلك في بيان لهيئة الدفاع عن علا (56 عامًا)، وزوجها حسام خلف (58 عامًا) القيادي بحزب "الوسط"، نقلته حملة "الحرية لعلا وحسام"، عبر صفحتها على "فيسبوك"، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات المختصة بشأنه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة جنوبي القاهرة، اليوم، قد قررت تجديد حبس علا القرضاوي 45 يومًا، على ذمة القضية.

وأفاد البيان أن "علا" تم وضعها في قفص زجاجي، ولم تتحدث لهيئة الدفاع.

وأضافت أن محاميها "أثاروا مسألة تدهور حالتها الصحية، التي برزت بوضوح من خلال وزنها الذي خسرته في الحبس الانفرادي، لمدة 275 يومًا".

وتابع البيان: "ترفض السلطات المصرية الزيارات العائلية وزيارات المحامين لعلا".

ودعت عائلة علا وحسام الحكومة المصرية للإفراج عنهما فورًا، بلا قيد أو شرط، وفق البيان.

وفي يونيو 2017، أوقفت السلطات، علا وحسام، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة"، وهي التهم التي سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما، ومنذ ذلك الحين يجدد حبسهما بشكل دوري.