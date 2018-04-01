  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:52 م
بحث متقدم
لقطة من احتفالية الإخوان بمرور 90 عاما على إنشائها

ثورة غضب تعصف بـ «الإخوان» بسبب «تسعينية الجماعة»

عنان وجنينة

هل مصر مقبلة على انفراجة بإطلاق «أبوتريكة» و«عنان» و«جنينة»؟

المنشقون عن الإخوان

ترك الإخوان ليس كفرًا

قصر الاتحادية

مفاجأة حول قصر الاتحادية الرئاسي

الجماعة الإسلامية

«الجماعة الإسلامية» تحت قصف الخارج بسبب «الرئاسية»

المهندسة نادية لطفي محافظ البحيرة

حكم قضائي بعزل وحبس محافظ البحيرة عامين

أحمد حسن وأبوتريكة

«الصقر» يفجر مفاجأة عن عودة «أبوتريكة» لمصر

الدعوة

هجوم ناري لابنتي المرشد الحالي والسابق ضد قيادات «الإخوان»

صلاح

المصريون يختارون «محمد صلاح» رئيسًا للجمهورية

«أردوغان» بالزي العسكري على حدود سوريا

بالصور.. «أردوغان» بالزي العسكري على حدود سوريا

تدهور الحالة الصحية لـ«ابنة القرضاوي» بالحبس

آخر الأخبار

ابنة القرضاوي وزوجها
ابنة القرضاوي وزوجها

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أنباء عن تدهور صحة "مرسي" بشكل غير مسبوق

#

بالفيديو.. تطورات جديدة في حالة الفنانة نجلاء فتحي

#

شكاوى «الإخوان» بالسجون.. حقيقة أم ادعاءات؟

#

حقيقة تدهور الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني

حقوق الإنسان

الحالة الصحية

تدهور

الحبس الانفرادي

القرضاوي السجون المصرية

أعلنت هيئة الدفاع عن ابنة الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الأحد، عن أن حالتها الصحية "متدهورة في الحبس الانفرادي".

جاء ذلك في بيان لهيئة الدفاع عن علا (56 عامًا)، وزوجها حسام خلف (58 عامًا) القيادي بحزب "الوسط"، نقلته حملة "الحرية لعلا وحسام"، عبر صفحتها على "فيسبوك"، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات المختصة بشأنه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة جنوبي القاهرة، اليوم، قد قررت تجديد حبس علا القرضاوي 45 يومًا، على ذمة القضية.

وأفاد البيان أن "علا" تم وضعها في قفص زجاجي، ولم تتحدث لهيئة الدفاع.

وأضافت أن محاميها "أثاروا مسألة تدهور حالتها الصحية، التي برزت بوضوح من خلال وزنها الذي خسرته في الحبس الانفرادي، لمدة 275 يومًا".

وتابع البيان: "ترفض السلطات المصرية الزيارات العائلية وزيارات المحامين لعلا".

ودعت عائلة علا وحسام الحكومة المصرية للإفراج عنهما فورًا، بلا قيد أو شرط، وفق البيان.

وفي يونيو 2017، أوقفت السلطات، علا وحسام، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة"، وهي التهم التي سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما، ومنذ ذلك الحين يجدد حبسهما بشكل دوري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» فى هذه الحالة.. ينتقل "صلاح" إلى ريال مدريد
» بالصور.. «أردوغان» بالزي العسكري على حدود سوريا
» دولة عربية تقرر إخصاء المتحرشين
» مقتل مسئولين صوماليين بتفجير في العاصمة مقديشو
» إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» قتلت أمي لغيرتى من "ملكة الجمال"!
» «هنية» يكرم الطفل الذي أشعلت صورته مواقع التواصل
» البحرين تعلن اكتشافها أكبر حقل نفطى في تاريخ البلاد
» فلسطين تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية
» إسرائيل تنشر قبتها الحديدية قرب غزة خوفًا من «حماس»
» مذيع بـ«ماسبيرو» يحصل على شهادة مزورة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب