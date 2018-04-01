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زعيم كوريا الشمالية يحضر حفلاً لفنانين من كوريا الجنوبية

عرب وعالم

كيم وزوجته
كيم وزوجته

خالد الشرقاوي

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كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

حفل

كيم جونج

 حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وزوجته، اليوم الأحد، حفلاً هو الأول في بلده لفنانين كوريين جنوبيين منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن وزارة الثقافة.

ويأتي الحفل في مرحلة من الهدوء تسود شبه الجزيرة الكورية بعد عامين من التوتر الناتج من التجارب النووية والبالستية لكوريا الشمالية.

ووصل 120 كوريًا جنوبيا يمثلون 11 فرقة إضافة إلى راقصين وتقنيين، السبت إلى بيونج يانج وقدموا الحفل أمام الزعيم الكوري الشمالي وشقيقته ورئيس الدولة كيم يونغ نام ذي الصلاحيات الفخرية.

وأقيم الحفل الأحد في المسرح الكبير في بيونج يانج الذي يتّسع لألف و500 شخص، وحيا كيم جونج اون وزوجته الفنانين وصفقا لهم مرارًا خلال العرض الذي استمر ساعتين.

وقال دو جونج هوان رئيس الوفد الكوري الجنوبي للصحفيين، إن الزعيم الكوري الشمالي "أبدى اهتمامًا كبيرًا بالأغنيات والكلمات خلال الحفل".

ويستعد الفنانون الكوريون الجنوبيون لاستقبال جمهور كبير من 12 ألف شخص في حفل يقام الثلاثاء بالاشتراك مع فنانين شماليين.

وشكلت الألعاب الأوليمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية بداية تقارب سريع مع جارتها الشمالية، وأعقبتها اتصالات دبلوماسية كرست هذا التقارب.

وتعقد في 27 إبريل قمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان هي الثالثة بينهما بعد قمتين في العامين 2000 و2007.

في المقابل، لم يحدد اي موعد لقمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم الذي زار بكين الأسبوع الماضي حيث التقى الرئيس الصيني شي جينبينج.

وتعد كوريا الشمالية من أكثر دول العالم انغلاقًا، وهي تحظر الموسيقى الغربية تحت طائلة عقوبات مشددة، لكن موسيقى البوب تلقى رواجًا رغم ذلك، بفضل المقاطع الغنائية على مفاتيح ذاكرة (يو أس بي) مهرّبة من الصين.


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