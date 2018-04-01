» سر غلق حساب "ترامب" على "تويتر"

01 أبريل 2018 - 09:06 م

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر التوقف عن التغريد والانسحاب من موقع "تويتر"، بسبب انشغاله بوضع أمريكا في مقدمة الدول وانزعاجه من الحسابات الوهمية، بحسب تعبيره.

وأعلن "ترامب"، مساء السبت، أنه لن يتواصل مع متابعيه على تويتر بعد اليوم، حيث فوجئ مستخدمو تويتر بمغادرة الرئيس الأمريكي للموقع الإلكتروني.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي أبلغ، في رسالة مشفرة، نحو خمسين مليونا من متابعيه أن "تويتر كان يوما مبعث أنس ومتعة كبيرة، لكنني ضقت ذرعًا بالحسابات الوهمية"، من المضايقين والمتصيدين، و"الكثير منهم حمقى وبلهاء"، "لدي عمل كبير ينبغي القيام به، وهو جعل أميركا أولا، فليبارك الرب تويتر والولايات المتحدة الأميركية العظيمة، وداعًا".

وظن متابعو وسائل التواصل الاجتماعي للوهلة الأولى أن حساب ترامب على تويتر تعرض للقرصنة، مما أثار هواجس من احتمال تورط روسيا في الأمر، وبعد 17 دقيقة من الرسالة الأولى، بعث ترمب أخرى أعرب فيها عن حزنه للمغادرة، وودع كل متابعيه.

وأفادت مصادر مقربة من البيت الأبيض ـ بحسب "إندبندنت" ـ أن ترامب سيعود بالتأكيد إلى وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أشار أحدها إلى أن الرئيس ازداد اهتمامه بالتواصل عبر موقع إنستجرام.

وأُصيب العديد من أنصار الرئيس بالذهول من قراره مغادرة تويتر، وقال أحدهم من مدينة بيتسبرغ "لا أصدق" ما جرى، "تغريداته كانت السبب الوحيد وراء انتخابي له".