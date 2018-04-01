رئيس تحرير "المصري اليوم" يفتح النار على "الوطنية للإعلام"

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محمد السيد صالح، رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم"
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المصريون ـ متابعات

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دعا محمد السيد صالح، رئيس تحرير «المصري اليوم»، شيوخ المهنة مثل نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، ومكرم محمد أحمد، وكرم جبر، أن يجتمعوا ليجدوا ثغرة واحدة في المانشيت.
وقال «صالح»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي» مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، إنه «تحدث عن إجراءات ووعود من محافظ البحيرة وكفر الشيخ والقليوبية، وأنا تكلمت في المانشيت عن الحشد الإيجابي للدولة في الانتخابات»، مضيفًا: «لماذا عندما تكلمت المصري اليوم عن الحشد أصبح سلبيًا، وعندما تحدث المحافظون كان إيجابيًا؟».
وأضاف رئيس تحرير المصري اليوم أن "المانشيت لم يكن به أي إسقاط، وإذا لم يخطئ المحافظون لماذا اعتذر البعض في اليوم التالي»، مضيفًا أنه «أتمنى أن يقف الموضوع عند حد التحقيق في المجلس الأعلى للإعلام، وأنا محتاج أشوف أهدافنا القادمة وأشوف الحكومة هتفضل ولا لأ ورئيس الجمهورية أية خططه الفترة المقبلة، ومصر كلها بتقف عشان مانشيت جورنال بـ200 كلمة".
وأشار "صالح" إلى أن المستشار القانوني للجريدة سيبحث الغرامات، وسنرى ما تفعله نقابة الصحفيين، وإذا تحدثنا كصحافة فيجب أن يتم استدعاء رئيس التحرير لحضور التحقيق، معربًا عن تمنيه بانتهاء تلك الأزمة قريبًا.

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