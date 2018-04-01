» آخر ما قاله "أديب" عن تعديل الدستور لـ"السيسي"

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الإعلامي عماد الدين أديب
الإعلامي عماد الدين أديب

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عماد أديب أن الدستور عقد اجتماعي، وليس نصًا مقدسًا، وأن أي دولة تريد تعديله يكون الأمر بالاتفاق وعن طريق استفتاء، مشيرًا إلى أن "الدستور المصري جيد جدًا، وكوثيقة بديعة، ولكن غير قابل للتنفيذ".
وأضاف «أديب»، في برنامج «كلام جرايد» على قناة «العاصمة»، مساء الأحد، أنه "إذا أراد الناس تعديل الدستور من جانب نوابهم، فليفعلوا كما يشاء، وأن تعديل مدة الرئيس يكون بقياس ما أنجزه في الفترة الثانية، ورغبة الناس عبر ممثليهم في البرلمان، والنقطة الثالثة هي رغبة الرئيس نفسه".
ولفت "أديب" إلى أنه "لم أطالب بمدد لا نهائية لولاية الرئيس، وفي الصين حاليًا تم منح الرئيس الحالي الحكم مدى الحياة"، مضيفًا أن "هناك تزويرا وتصيدا للقاءاتي في الحوارات".

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